教育部114年度總統盃AI素養爭霸戰 復華高中附設國小部、杉林國中勇奪銀牌與銅牌

教育部主辦「一一四年總統盃AI素養爭霸賽」成績揭曉，高雄市表現亮眼，由復華高中附設國小部榮獲銀牌、杉林國中勇奪銅牌，展現高雄市推動AI教育與程式學習的成果，以及學生優異的運算思維與AI應用實力。(見圖)

高市府教育局今(一)日說明，高雄市今年有八隊參賽隊伍，比賽透過AI模型訓練、程式對戰策略設計，學生不僅需掌握程式邏輯，更必須依據場景快速調整AI模型，展現高度的運算思維與競賽臨場反應。

今年獲得銅牌的杉林國中來自高雄偏鄉，在鄭吉泰老師用心指導，兩位雙胞胎學生卓雅蕾、卓嘉誠展現絕佳默契，比賽時沉著穩定，尤其扎實策略設計的AI模型，最後脫穎而出。

復華高中附設國小部林敬旻老師、兩位學生廖昱琋、黃楷翔，則展現國小學童的高度程式邏輯與團隊合作能力，證明高雄的AI教育讓每一位學生都有機會接觸AI、站上全國競賽舞台，比賽擊敗群雄勇奪銀牌。

杉林國中鄭吉泰老師表示，學校在鴻海教育基金會的支持下成立偏鄉AI社團，透過產官學協力，提供偏鄉孩子學習機會，只要有舞台，學生就能展現出不凡的潛力與實力。

復華高中附設國小部長期深耕資訊教育，從基礎程式邏輯、AI工具應用到跨領域專題探究，逐步落實於日常教學中；近年更積極推動AI教育，並配合高雄市辦理AI培訓與教師增能研習，將AI概念以更貼近生活的方式帶入課程。

教育局吳立森局長指出，高雄市近年積極推動「智慧校園」，一一五年自籌十二.五億元，完成班班建置大型觸控螢幕並購置五萬台行動載具，大幅升級校園資訊環境，以奠定推動智慧教育基礎。

另外推動百校AI計畫， 一一四學年度一百零四校辦理AI教育研習，從AI素養、AI知識、AI應用三面向為教師增能，並辦理一百二十二場數位教學研習，厚植學生們AI實力；高雄市將持續推動程式教育，讓AI成為學生迎向數位時代的重要關鍵能力。