教育部114年度「教學卓越獎」北市5校獲獎 拿下3金2銀

建成國中榮獲教育部114年度「教學卓越獎」金質獎

濱江附幼榮獲教育部114年度「教學卓越獎」金質獎

富安國小榮獲教育部114年度「教學卓越獎」金質獎

信義國中榮獲教育部114年度「教學卓越獎」銀質獎

教育部114年度「教學卓越獎」揭曉，臺北市有5所學校脫穎而出，囊括3金2銀，包括建成國中、富安國小及濱江國小附幼等3校榮獲教育部114年度「教學卓越獎」金質獎肯定；南港高中及信義國中榮獲銀質獎。

榮獲金質獎的建成國中由跨域教師團隊共同研發課程，結合閱讀、美感與公民素養，帶領學生走入社區、認識在地文化與公共議題。從課室到街區、從文本到行動，學生在理解和實踐中都有很好的表現。

金質獎學校富安國小以社子島作為核心場域，讓整座島嶼成為孩子的大教室。學生不只在課本裡認識土地，而是在真實環境中觀察河川、文化與社區發展議題，逐步建構對家園的情感，並以行動回應在地問題，展現「從探索走向倡議」的行動學習成果。

濱江國小附設幼兒園榮獲金質獎，從幼兒的一日作息與自然觀察出發，讓孩子在四季變化與生活節奏中感受世界，以繪本、童詩與五感創作表達生命經驗，創造「自然是教室、童詩是語言」的園本課程特色，培養幼兒勇於表達、親近自然與欣賞美感的學習能力。

榮獲銀質獎的南港高中，10年來持續推動哲學思辨、美感與資訊經濟融合的PACE課程，以生活引導學生提問、思辨與建構價值判斷，讓學生在理解世界的同時，也能探索個人價值與未來方向，使「學習適配人生配速」成為能被實踐的素養行動。

信義國中榮獲銀質獎，帶領學生發現夢想、實踐夢想，透過閱讀、批判思考與SMART目標設定，讓學生從創意構想走向具體產品與行動實踐，使學習成果不再停留於課堂，而能走入真實生活，體現「從作品走向產品、從學習走向行動」的教育價值。

臺北市教育局表示，教學卓越獎是對城市教育文化的肯定，獲獎學校長期深耕校本課程與跨域教學，重視學生自主學習及真實情境的探究行動，讓素養導向不只停留於課綱，而能在課室與社區中展現具體的學習成果。今年獲獎學校從國小附幼、國小、國中到高中，展現多層次、多樣貌的教育力道，再度彰顯臺北市教育在課程研發與教學創新上的卓越表現。