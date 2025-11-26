教育部115年學前特殊教育鑑定安置 報名起跑

教育部表示，為了使特殊教育需求幼兒及早獲得特教支持服務。各直轄市、縣市政府自11月起陸續受理「115學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置報名」，相關辦理日期及諮詢電話可至全國教保資訊網-學前特教專區-幼兒/家長資源區-認識早期療育及學前特殊教育項下查詢。

教育部國教署學前組幼特科專員李若瑜表示，教育部為了提供家長更多學前特殊教育鑑定安置及早期療育相關資訊，國教署製作宣導摺頁，說明學前特殊教育鑑定安置優先入園、鑑定安置流程、安置班型、教學服務模式及特教支持服務，包含巡迴輔導服務、相關專業團隊服務、特教助理人員及教育輔具資源等，相關資訊可至「全國教保資訊網」最新消息查詢。

國教署深入說明，身心障礙幼兒列為公立及非營利幼兒園應優先招收對象，各直轄市、縣市政府訂定的鑑定安置申請期程均早於幼兒園招生登記，若未及時提報優先入園鑑定，入園後亦可提報學期中鑑定，請家長留意各直轄市、縣（市）政府訂定的學前鑑定安置申請期程及申辦文件，不以兒童發展聯合評估綜合報告書或醫療相關證明為必備資料。經通過鑑定的幼兒，將由直轄市、縣（市）政府協助安置於適當的教保服務機構就讀，並提供特殊教育支持服務。

國教署表示，幼兒園應以團隊合作方式對特殊教育幼兒訂定個別化教育計畫，並應邀請幼兒的法定代理人或實際照顧者參與討論，內容包括幼兒所需特殊教育相關服務、學年與學期教育目標、所需的行為功能介入方案及行政支援、轉銜輔導及服務內容等；法定代理人或實際照顧者則可透過參與個別化教育計畫討論，協助幼兒園提供適切特殊教育支持服務。