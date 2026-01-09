教育部115年留學獎學金甄試 1/16開始報名

教育部為了厚植國家實力，加強我國優秀青年國際經驗，特自92年起設置留學獎學金，獎助青年學子赴國外知名大學攻讀博碩士學位，115年留學獎學金甄試簡章已公布，1月16日起開始報名。獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，歡迎優秀青年學子踴躍申請，甄試簡章已公告於教育部國際及兩岸教育司網站（點選路徑：業務專區―海外留學―公費留學與各項獎學金專區―留學獎學金甄試資訊），請自行下載參閱報名資格、報名程序、應繳交資料及其他規定( 報名網站 )。

為了鼓勵更多社會經濟或文化不利的優秀青年學生赴海外攻讀學位，一圓出國留學的夢想，本年度甄試特新增「特殊教育生」1組，錄取名額5名，報名資格為在大專校院就學時曾取得特殊教育學生鑑定證明，並於畢業時仍有效者。此外也放寬曾以碩士生身分領取教育部各種公費留學獎補助者，得以博士生身分報名甄試；例如以公費留學生身份唸完碩士者，若已完成返國服務義務，得以博士生身分報名留學獎學金甄試。

教育部表示，留學獎學金甄試報名者須於報名前，先取得國外大學校院正式開立的博（碩）士入學許可或已在國外博（碩）士班就讀。網路報名自1月16日上午8時30分起至2月13日中午12時止。預定錄取225個名額，包括190個一般生名額及35個特殊生名額。一般學群名額155名、赴北歐國家10名、赴印尼等15國新南向國家15名、赴新加坡及紐澳10名；勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各10名，特殊教育生5名。6月1日公布錄取名單。

教育部指出，留學獎學金限獎助攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」仍得攻讀碩士學位。另4類特殊生及赴新南向國家生，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位。獎學金待遇核發一般生每名每年1萬6,000美元，受獎年限最長2年；勵學優秀生、原住民生及身心障礙生每名每年核發3萬美元，特殊教育生每名每年核發2萬美元，受獎年限最長3年。

另為提供各項留學獎補助資訊以鼓勵青年學子勇於出國留學追夢，教育部也設有「Taiwan GPS海外人才經驗分享及國際連結計畫」官方網站及臉書粉絲專頁，邀請多位各類教育部獎助留學獎學金受獎人分享留學準備、國外留學及工作經歷，歡迎有意出國留學攻讀博（碩）士學位的學子關注官方網站，並追蹤粉絲專頁的最新訊息。