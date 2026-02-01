教育部2年補助8520萬 助大專改善身障生輔導設施

（中央社記者許秩維台北1日電）為提供身心障礙學生更友善的環境，教育部於民國113年、114年補助大專186校次、新台幣8520萬元，增置或改善身心障礙學生輔導工作場地設施及設備，優化特教支持服務。

教育部今天發布新聞稿指出，身心障礙學生進入大專就讀的人數逐年增加，教育部於113年及114年補助大專增置或改善身心障礙學生輔導工作場地設施及設備經費，優化各校提供特殊教育相關支持服務，實踐身心障礙者權利公約（CRPD）所倡導的融合教育、通用設計等理念。

教育部於113年及114年補助大專增置或改善身心障礙學生輔導工作場地設施及設備，共計186校次、8520萬元，經費用於改善輔導空間及動線規劃，增購相關設施設備，或充實身心障礙學生輔導E化系統，並有多校增置身心障礙學生輔導空間。

高雄師範大學藉由補助經費，改善資源教室空間，同時更換輔導晤談身心障礙學生使用的沙發及汰換自主閱讀區的冷氣空調設備，並購置便攜式智慧投影機、辦理多場次特教宣導活動，增進教職員生更認識身心障礙學生特質、協助方式，為校園建構「特」別「心」空間。

屏東科技大學經由補助案，因應身心障礙學生團體活動、晤談、課輔、電腦使用、輔導人員辦公需求重劃空間，改善空間不足及動線不順暢狀況，打造資源教室成校園裡另一個家的概念，帶給身心障礙學生乾淨明亮、具親近性、生活感及溫馨空間，使學生更方便學習、生活及社交。

教育部表示，就讀大專校院的身心障礙學生人數逐年增加，在「看見每一位學生」的教育理念下，期待與大專共同打造更友善且可近用的教育環境，讓每位學生在高教中都能獲得支持並展現自身潛能。（編輯：張雅淨）1150201