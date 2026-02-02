教育部2026全國技專校院學生實務專題製作競賽 開始徵件

為了鼓勵技專校院學生展現兼具創意及專業技術的實務專題製作成果，並增加學生與產業界交流機會，教育部自91年起辦理「全國技專校院學生實務專題製作競賽」。今年度（115年）競賽自即日至3月10日止開放各技專校院送件報名，歡迎各校師生踴躍參與。

教育部表示，競賽分為「機械與動力機械群」、「資工通訊群」、「能源與環保群」、「土木與建築群」、「商品設計群」、「出版與語文群」等16類群，各類群聘請產官學界專家，就參賽作品的研究動機、方法與過程、預期效益、實用性及創新性等項目評分，並透過書面初審及現場訪談決審兩階段的評審方式，評選出優勝作品。本競賽初審成績預計於115年4月17日公布，另通過初審之作品亦預計於115年5月14至15日在「臺北世貿中心（世貿一館）」進行決審，並於會場中進行作品評比與公開展示。

教育部希望透過競賽讓技專校院的學生走出課堂，將所學的專業知識結合自身創意，轉化為專題研究成果，具體回應產業及社會的真實需求，累積未來研發能量，培育產業界的技術人才，同時也讓優秀的專題研究作品能被企業及外界看見，展現技職教育「務實致用」的核心理念，吸引更多優秀學子加入技職教育的行列。競賽報名事宜或其他相關問題，可洽朝陽科技大學校友服務暨職涯發展處網站查詢或電洽學校校友服務暨職涯發展處（電話：04-2332-3000分機5062、5063或5064）。