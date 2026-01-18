教育部5G新科技學習計畫成果亮眼 竹市兩校榮獲VR教學獎項肯定

新竹市教網暨數辦、陽光國小校長蕭輝勳帶領陽光團隊以及青草湖國小全體參與人員開心合照。

▲新竹市教網暨數辦、陽光國小校長蕭輝勳帶領陽光團隊以及青草湖國小全體參與人員開心合照。

教育部為鼓勵中小學將新科技融入課程教學，推動「5G新科技學習計畫」。於高雄大學舉辦一一四學年度上學期南區成果交流會，新竹市表現亮眼，陽光國小榮獲「VR最佳推動獎」，青草湖國小獲得「VR教學實踐獎」，展現科技輔助學習的豐碩成果。

新竹市長高虹安十八日表示，新竹市府積極支持「5G新科技學習計畫」，並攜手多所學校組成跨校合作團隊，推動VR情境教材融入教學。團隊以「情境化學習、學生為中心、連結真實世界」為核心理念，結合生態保育、在地環境及太空探索等主題，打造具臨場感與探究性的學習體驗，引導學生在沉浸式環境中主動學習，為校園教學注入創新動能。

廣告 廣告

教育處長林立生指出，陽光國小與青草湖國小於交流會中分享教學成果，教師團隊從學生學習需求出發，設計兼具體驗與反思的課程模式，讓科技真正成為提升學習動機的重要助力。市府也將持續支持學校善用數位工具，推動智慧學習城市，實踐「新竹好學」政策目標。

教育處說明，陽光國小在校內建置完善的VR推動機制，成功促進跨年級與跨領域教學應用，獲頒「VR最佳推動獎」；青草湖國小則透過情境化VR教學設計，讓學生在互動體驗中深化理解與學習動機，榮獲「VR教學實踐獎」，充分展現教學創新成效。

青草湖國小校長周雯娟表示，VR的導入讓課堂更具臨場感，原本抽象的知識內容變得生動具體，明顯提升學生的學習投入與動機；陽光國小校長蕭輝勳則指出，透過VR情境設計，自然單元教學不再只是理解概念，而是讓學生「走進水循環」，以身歷其境的方式深化科學學習體驗。

教育資訊網路中心暨數位學習推動辦公室補充，未來將持續強化校園數位教學能量，鼓勵更多學校投入新興科技教學，打造具前瞻視野的智慧教育環境，陪伴竹市孩子在優質學習環境中成長。