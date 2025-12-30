教育部5G新科技學習計畫 南市8校獲獎成果優異





教育部為推展新科技應用在中小學課程與教學，引導學校以5G行動通訊網路為基礎，善用現有學習載具，結合多元互動教材等實施創新教學，於高雄大學舉辦114年學年度上學期5G新科技學習推廣計畫南區成果交流會。台南市有8校獲選5G新科技學習推廣計畫學校，表現優異。

教育局表示，參與學校為112-113年5G新科技學習示範學校計畫實施縣市及學校，有來自11縣市51個計畫學校進行教學成果展示與交流，南市8所5G新科技計畫學校在課程設計、教學創新及學習成效表現亮眼。土城國小、重溪國小、崇明國小等3校獲選教育元宇宙推廣計畫學校。仙草實小、竹門國小、河東國小、長安國小及仁德國中等5校獲選VR融入教學推廣計畫學校。

教育局指出，此次成果交流會，南市土城國小獲得教育元宇宙最佳推動獎，重溪國小及崇明國小則榮獲教育元宇宙創新應用獎。河東國小榮獲VR創新應用獎，仙草實小榮獲VR最佳團隊獎，竹門國小則榮獲VR教學實踐獎，長安國小榮獲VR學習卓越獎，仁德國中獲得VR創新應用獎。

數位學習推動辦公室主任高誌健表示，5G新科技為教育帶來嶄新的願景，透過沉浸式學習與跨校協作，學生不再是被動的學習者，而是能在虛擬環境中進行探索、討論與創作，未來將持續透過學習示範推廣學校機制，協助更多學校建構穩定且具前瞻性的數位學習環境，實現開放且平等的學習理念。

