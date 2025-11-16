教育部EMI免試托福試辦計畫 深化雙語學習環境

記者劉昕翊／臺北報導

教育部今（17）日宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，未來學生在臺灣修習一定比例的全英語授課（EMI）課程後，申請至合作美國大學就學，即可豁免托福成績，使臺灣成為全球第1個非英語母語國家獲美國頂尖大學正式採認EMI修課成果的國家。

「EMI免試托福試辦計畫」由教育部與學術交流基金會（Fulbright Taiwan）合作，參與學校包括，亞利桑那州立大學（ASU）、紐約大學（NYU）、哥倫比亞大學教育學院（Teachers College）及馬里蘭大學（UMD），願意以學生在臺灣的EMI學習成果作為語言能力依據，國內則由中山大學、成功大學、臺灣大學、臺灣師範大學等4所雙語全校型標竿大學參與，並於今（17）日舉辦「大專校院學生雙語化學習計畫」記者會，分享雙語計畫推動成果。

其中，成功大學機械工程系學生洪啓善表示，他修EMI課程時，一開始不適應，由於課程有難度，老師還用英文講解，前期有點跟不上進度，在熟悉老師上課節奏和教學方式後，發現用英文授課的學習效率不比中文授課差。國立臺灣大學政治學系雙主修資訊管理學系4年級張千瑜分享，在修EMI課程的過程中，她不僅提升英文能力，也可以拓展到學術領域的思維，更重要的是，現在已經習慣用英文去學習新知識的她，在職涯方面也因為英文能力有更好的表現，她覺得EMI課程是自身大學期間最好的投資。

此外，教育部強調，此次免試托福合作，象徵5年來的基礎建設與教學成果獲國際肯定，未來，教育部將持續深化雙語學習環境、擴大國際合作、提升大學國際化能量，打造更具國際競爭力與吸引力的高等教育體系，讓臺灣學生走向世界，也讓世界頂尖人才願意走進臺灣。

教育部今日宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，未來學生在臺灣修習一定比例的全英語授課（EMI）課程後，申請至合作美國大學就學，即可豁免托福成績。（記者劉昕翊攝）

