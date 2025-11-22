教育電臺兒童新聞主播體驗營 帶孩子播新聞學台語

教育廣播電臺今天（22日）辦理臺灣台語兒童新聞主播體驗營。

「現在還不晚」節目主持人土豆仁用輕鬆有趣的方式帶學員認識節日相關的臺灣台語。

配合「國家語言整體發展方案」，國立教育廣播電臺臺北總臺今天（22日）辦理臺灣台語兒童新聞主播體驗營，由教育電臺「現在還不晚」節目主持人土豆仁，以及臺灣台語單元節目主持人童真擔任講師，帶領參與的學員一起學習台語日常生活用語以及新聞編播技巧，進而增進對母語新聞的興趣，播下母語學習的種子。

擔任講師的土豆仁，帶領學員透過臺灣節慶學習臺灣台語的日常生活用語，以冬至作為開場，帶學員一同認識冬至相關的詞彙，包括「冬至是一年中最長的一天」以及「湯圓」等的台語說法。接著再由講師童真帶領學員學習臺灣台語新聞編播技巧，下午則是由各小組的助理講師帶開練習並進錄音室錄音，體驗當小主播的真實感。

臺灣台語兒童新聞主播體驗營有將近80名學生報名，共錄取25名，參與活動的許鎧恩同學表示，之前也參加過教育電臺舉辦的「國家語言小小導覽員訓練營」，學校老師也鼓勵他多多參加台語相關活動。

為深化國家語言發展，打造日常學習環境，教育電臺11月在臺北、彰化、高雄等分臺舉辦「臺灣台語兒童新聞主播體驗營」，讓孩子親自體驗新聞撰寫、播報與口語表達，提升運用台語傳遞訊息的能力。