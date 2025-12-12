教育電臺公布114年網路收聽排行榜 12/13邀聽友歲末感恩聚

相關獲獎節目可至教育電臺官網首頁 Banner 點閱收聽，歡迎聽友持續支持。(圖擷取自電臺官網)

國立教育廣播電臺公布114年節目網路收聽排行榜，「收聽人氣獎」及「地方好評獎」名單正式出爐！今年共有13個節目進榜獲獎，顯示聽友對教育、文化與在地節目的高度支持。教育電臺也將於本周六（12月13日）舉辦「114歲末感恩聽友會」，邀請主持人與聽友齊聚交流、共襄盛舉。

今年「收聽人氣獎」依平均單集收聽次數排名，共有6個節目獲獎，包括《愛的加油站》、臺東分臺《做伙來開講》、《夢想發原地》、臺東分臺《疼惜咱臺東》、《樂齡長青樹》以及《臺灣音樂DO RE MI》（依收聽次數排名）；「地方好評獎」則由高雄分臺《青年Let’s Talk》、臺東分臺《幸福《新》生活》、花蓮分臺《說藝聲．Hello》、彰化分臺《入坑這邊請》、《樂活爺奶Follow Me》、花蓮分臺《寶島真正媠》及高雄分臺《幸福南臺灣》（依收聽次數排名）等7個節目獲得肯定。各獲獎節目在平均單集收聽次數指標上表現亮眼，展現穩定且深受聽友喜愛的收聽實力。

教育電臺表示，114年修訂「節目收聽績效獎勵計畫」，設置「收聽人氣獎」6名及「地方好評獎」各分臺1名（共4名），合計10名，外製節目可獲頒獎金新臺幣1萬元。值得一提的是，臺東分臺《做伙來開講》及《臺灣音樂DO RE MI》連續於113、114年蟬聯「收聽人氣獎」，持續穩居排行榜前段；臺東分臺《疼惜咱臺東》則由113年的「地方好評獎」晉升為114年的「收聽人氣獎」。此外，高雄分臺《青年Let’s Talk》與花蓮分臺《寶島真正媠》也連續兩年獲得「地方好評獎」，上述5個節目連年得獎，平均單集收聽次數均高於過去兩年，表現實屬不易。

綜觀114年獲獎節目類型，可發現聽眾對親職教育、樂齡學習、本土音樂、心靈成長、藝術文化及青年議題等內容有較高點閱偏好。其中，《臺灣音樂DO RE MI》致力推廣臺灣本土音樂教育，臺東分臺《做伙來開講》與《疼惜咱臺東》則以臺灣台語分享在地文化，3個節目連續兩年進榜，除顯示政府推動國家語言政策的成果，也反映喜愛本土語言文化的聽友逐年增加。

教育電臺指出，今年共有237個節目參與網路收聽排行評比，依修訂後的「節目收聽績效獎勵計畫」規定，連續獲獎節目須單集收聽次數高於前兩年同期數據，方能再度進榜，顯示評比機制不僅是節目間的競爭，更是主持人與自我表現的嚴格挑戰。評比歷經「節目收聽績效獎勵評審會議」，由學者專家、資深節目主持人及總分臺代表共7位委員，依114年1至10月官網與APP收聽數據，並比對113、112年同期資料後，選出13個獲獎節目。

獲獎節目將於12月13日舉辦的「114歲末感恩聽友會」中公開頒獎，並邀請主持人與聽友互動同樂。教育電臺表示，自110年起推動「節目收聽績效獎勵計畫」，今年邁入第5屆，透過制度化評選鼓勵製播團隊持續推出優質節目，發揮公營媒體的社會教育與公共服務功能。相關獲獎節目可至教育電臺官網首頁 Banner 點閱收聽，歡迎聽友持續支持。