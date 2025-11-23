教育電臺打造「玩轉世界童玩日」 體驗多國童趣

筷子球關卡

馬來西亞語詞大挑戰

踢毽子關卡

親子組裝毽子

大合影

國立教育廣播電臺今（23）日舉辦「跟著廣播去遊學」活動，由幸福北台灣四位主持人帶來「玩轉世界童玩日」。現場設計四大關卡，包含報紙坦克車、筷子球、踢毽子與馬來西亞語詞大挑戰，帶大家體驗不同國家的童玩文化，吸引許多親子報名。活動也安排民眾參觀聲音故事館，感受廣播的魅力。



幸福北台灣節目主持人玉水表示，雖然已經是一個孩子的媽媽，但也曾經是小孩，在那個沒有手機、網路的年代，只要有童玩每天都可以玩得開心，現在的小孩卻沒有這些東西，藉由這個機會規劃四大關卡，讓大家可以玩很多童玩，彷彿回到童年。

廣告 廣告



這次活動設計四項童玩挑戰，包括報紙坦克車、筷子球、踢毽子，以及馬來西亞語詞大挑戰。其中擔任踢毽子關主的秋香主持人介紹，毽子歷史已有三千多年，最早可追溯至商朝，隨後傳入越南、韓國、港澳臺與歐洲各國。



秋香分享，越南的毽子製作方式更是充滿地方特色，像是會用泡過水的腳踏車輪胎作為底座，或將喝完的可樂罐、鋁罐剪成甜甜圈狀，再插上家中雞隻掉落的三根羽毛即可完成，有些越南少數民族甚至會使用鳳梨葉編出底座。玩法也非常多元，不只用腳踢，有些族群會用手互相傳接，還有以木製拍子打毽子的方式，彷彿是毽子與羽毛球的混合遊戲。介紹後，現場也發放材料包，帶著參與者一起動手 DIY 製作專屬的毽子。



參與的林先生表示，自己對東南亞文化相當感興趣，透過這些童玩，不僅開了眼界，也喚起小時候的回憶。



除了動態體驗，活動也設置靜態的「馬來西亞語詞大挑戰」，例如「散錢」、「吃風」、「水草」、「經濟飯」、「巴仙」等趣味詞彙，讓大家透過聯想理解不同語境的用法。



幸福北台灣節目每週六、週日晚間八點至八點半播出，歡迎大家收聽。