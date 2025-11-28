教育電臺李思瑩關注博愛座爭議 獲曾虛白先生新聞獎

教育電臺臺東分臺李思瑩記者報導博愛座爭議，榮獲曾虛白先生新聞獎公共服務報導獎

臺東分臺李思瑩記者表示，博愛座對身障者和高齡者而言，是無障礙空間也是行車安全的保障

教育電臺今年有2件作品入圍本屆曾虛白先生新聞獎，其中1件獲獎

2025年第51屆曾虛白先生新聞獎共有39件作品入圍，評選出8件獲獎作品

第51屆曾虛白先生新聞獎今天(28日)舉行頒獎典禮，國立教育廣播電臺臺東分臺李思瑩記者以「找回初衷：別讓博愛座變成公審的流量舞臺 」專題，榮獲曾虛白先生新聞獎公共服務報導獎。李思瑩表示，感謝受訪者的分享，讓微弱的聲音可以被聽見，也呼籲大眾能以同理心包容，打造更友善的公共交通環境。

李思瑩記者領獎時表示，感謝主辦單位評審的肯定，也感謝教育電臺長官的支持。博愛座議題雖然充滿爭議，但對於家中有身障者與高齡長者的她而言，這是一個不能忽視的重要議題。博愛座不只是一個座位，對身心障礙者而言，它象徵著無障礙空間；對長者來說，更是搭乘大眾運輸時避免跌倒的重要保障。當博愛座改名為優先席後，隱性需求者增加了、但座位沒有增加，加上網路流傳斷章取義的影片，造成世代衝突和對立，並未徹底解決博愛座問題。李思瑩希望透過報導，呼籲政府與相關單位重新思考法規研擬、座位設計、無障礙設施，以及教育扎根等層面，讓社會能重新找回同理心，從根本改善，打造更友善、更具包容性的公共交通環境。

評審表示，專題從博愛座更名為優先席，關照超高齡化社會與網路社群世代觀點，梳理搭乘民眾的實際經驗、政策法源、座位設計、社會觀念與教育文化面向，探討交通平權實踐的修法，以及潛藏於其中的社會結構問題。專題以豐富多元的第一手聲音紀錄為本，清晰爬梳博愛座名稱更動潛伏的世代觀點落差，兼顧公共交通治理與換位思考的人文社會教育思維，報導緊湊、生動且有深度。

教育電臺彰化分臺黃麗如、劉文珍、蔡鳳婷、常維鈞、徐筠庭、曾筱婷等人合力製播專題「變調的學習歷程檔案─大學之道比學力？比能力？比財力？」，也入圍本屆曾虛白先生新聞獎。評審表示，採訪團隊從學生學習升學與生涯視角，檢討教育部108課綱推行後，學習歷程檔案存在的利弊得失，其中涉及的包裝表象與實質能力距離、城鄉與各式家庭學子的學習資源、文化資本等，以及大學端的審查選才形式，可能輕忽的盲點與問題，多方面報導教育政策、大學入學制度仍待調整、改善的實際執行面，訪談內容流暢扎實。

曾虛白先生新聞獎基金會董事長劉克襄指出，眾多新聞工作者與自由撰稿者，以專業與熱忱深入社會現場，關注被忽略的角落，創作出兼具深度與品質的新聞作品。評審團委員、中國文化大學大眾傳播學系王毓莉教授表示，今年共有39件作品入圍，新聞專業作品報導主題多元，從國際政治到臺灣社會，也關心人際互動摩擦所引發的公平正義討論，同時也盡力揭發在社會角落看似平常、但較少被關注的問題。