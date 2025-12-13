教育電臺歲末感恩聽友會 攜手終身學習圈暖心登場

教育電臺「歲末感恩聽友會」園遊會，雖然陰雨綿綿仍吸引許多民眾參與 (記者攝)

教育電臺114年「歲末感恩聽友會」大合影 (記者攝)

教育部終身司科長、黃月麗臺長與國語實小校長、表演小朋友們合影 (記者攝)

獲得廣播金鐘獎的節目主持人獻獎，與教育電臺黃月麗臺長(左2)、教育部終身司王鈴雅科長合影 (記者攝)

教育電臺黃月麗臺長(右)頒贈獎金給入圍廣播金鐘的節目主持人 (記者攝)

金車文教基金會利用咖啡豆袋製作永生花材裝飾品 (記者攝)

教育電臺黃月麗臺長(中)、教育部終身司王鈴雅科長(左4)與教育部終身學習圈基金會代表們合影 (記者攝)

歲末年終是感恩團聚的時刻，為回饋熱情支持的聽友，國立教育廣播電臺今天（13日）舉辦114年「歲末感恩聽友會」。活動除表揚廣播金鐘獎得主、入圍者及人氣節目主持人外，也結合園遊會形式，邀請聽友同樂，並攜手教育部終身學習圈基金會共同設攤，讓大小朋友一同體驗教育電臺節目的多元內容與魅力。

教育電臺表示，今年聽友會融入終身學習與共榮共好理念，以「歡『聲』雷動」為主題，擴大邀請教育部終身學習圈基金會及南海學園周邊單位共同參與。透過精心設計的多元活動，呈現豐富的學習內涵，期盼在歲末時節以誠摯心意溫暖聽友，同時落實終身學習理念。

廣告 廣告

教育電臺臺長黃月麗指出，今年電臺共有19件作品入圍廣播金鐘獎，另有10件作品獲得新聞獎肯定，成果要歸功於主持人與聽友長期支持。除廣播節目外，教育電臺Podcast累積收聽已突破310萬人次，語言學習節目更曾登上全國同類排行榜第一名，兒童與家庭類節目也穩居前20名，顯示教育電臺已成為許多家庭與學習者的重要陪伴。

黃月麗臺長也提到教育家杜威的名言「教育即生活」，意即在生活中展現教育的學習與成長。教育電臺也秉持這樣的理念，不僅傳遞教育部政策，更致力讓政策更容易懂、讓知識走進生活，希望教育電臺成為全民終身學習的最佳夥伴，也是日常生活中溫暖而穩定的陪伴。

教育部終身教育司科長王鈴雅表示，教育電臺長期協助教育部政策推動，透過優質廣播與創新形式陪伴全民學習，期許電臺持續提升節目品質，明年再創佳績，深化社會終身學習能量。

114年「歲末感恩聽友會」活動至12月13日下午3點止，園遊會期間開放「聲音故事館」參觀，提供錄音體驗與闖關遊戲，並邀請多個終身學習圈基金會設攤共襄盛舉，包括金車文教基金會利用咖啡豆袋製作永生花材裝飾品、國立臺灣藝術教育館的藝術遊戲挑戰，以及耕莘文教基金會的原住民串珠體驗，歡迎大小朋友前往參與同樂。