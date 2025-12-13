教育電臺臺東分臺舉辦聽友會 聽友和主持人相見歡

教育電臺臺東分臺舉辦聽友會，吸引600位左右的聽眾熱情參與。

分臺長胡美足將摸彩品交給幸運聽友

林業保育署臺東分署到電臺設攤進行宣導

臺東縣政府社會處針對民眾相關福利政策進行宣導

海巡署人員仔細的向小朋友介紹相關的內容

為感謝聽友們不間斷的支持，國立教育廣播電臺臺東分臺今(13)日下午在分臺的草地廣場上，舉辦「感謝有你．一起聽見幸福」聽友會，現場吸引600位左右的聽眾齊聚一堂，與各節目的主持人面對面互動，氣氛相當溫馨有趣。

今天下午一點半左右，就有不少聽友陸陸續續抵達教育電臺臺東分臺，電臺的草地廣場上擺的椅子，很快就被坐滿了。

由晨韻舞團的表演揭開聽友會的序幕，教育電臺臺東分臺長胡美足致詞時，熱情和大家打招呼。她一開始先問大家，還記得她嗎?接著說，四年前，她離開臺東，今年三月回來擔任分臺長，非常歡迎聽眾朋友回到電臺參加聽友會，也請大家記得持續收聽臺東分臺FM100.5的各類節目。

屏東排灣族原住民歌手巴查克，在現場和大家有趣的互動，他先講一句原住民的族語，再請聽友跟著他講一次，臺上臺下熱烈互動，然後唱一首曲名為「光」的原住民歌曲，祝福大家的生命中有帶著光。

教育電臺臺東分臺準備100份的禮券、蛋糕，以及明年度的月曆分送給聽友們，林業保育署臺東分署、海巡署、臺東縣政府社會處等單位也到場設攤共襄盛舉，進行各單位的相關宣導，同時發給大家紀念品。

江姓聽友表示，看到現場聽友很多，感覺非常熱鬧，尤其看到節目主持人的廬山真面目相當開心，希望未來可以持續舉辦這類活動。