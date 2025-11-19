教育電臺「咱的歌仔咱的歌」 體驗台語藝術之美
國立教育廣播電臺今天(19日)舉辦「咱的歌仔咱的歌」國家語言文化體驗活動，邀請黑膠唱片收藏家林太崴老師與傳藝金曲獎最佳演員張孟逸老師分享，在臺灣台語節目主持人土豆仁的帶領下，讓聽眾感受臺灣台語歌曲及戲曲的趣味所在，領略臺灣台語的藝術價值，提升學習興趣。
活動在節目主持人土豆仁親切又逗趣的開場中熱鬧展開。林太崴老師介紹1930年代當紅、臺灣第一代女歌星「純純」，透過她的演藝生涯及珍貴蟲膠唱片的重現，讓聽友們彷彿回到台語唱片黃金年代。今年傳藝金曲獎最佳演員獎得主、薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸也親臨現場，分享歌仔戲的藝術精髓，再現傳統戲曲的深厚魅力。
參加活動的聽友蔣小姐表示，自己很喜歡土豆仁主持的《現在還不晚》節目，父親過去也曾收藏黑膠唱片，因此對本次主題特別感興趣，藉此機會回味往日記憶。
活動最後，主持人土豆仁更帶著聽友們走進錄音室，參與《現在還不晚》節目直播，透過面對面互動拉近與聽眾的距離，更為這場文化體驗增添溫度。
