教育電臺「幸福中臺灣－跟著廣播去遊學」聽友會在臺中

綁染蝶豆花，顏色鮮麗外，更多創意

「幸福中臺灣」主持人常罡和陳迎薰在聽友會中與聽眾熱情互動

趙淑娥聽友是教育電臺忠實粉絲

蝶豆花染環保布包成品亮相

教育電臺「幸福中臺灣－跟著廣播去遊學」聽友會6日到臺中東勢舉辦聽友會，新住民姐妹和主持人常罡以及陳迎薰歡喜分享在臺灣的生活，也一起利用蝶豆花動手製作藍染布包，嘻嘻哈哈歡笑聲中完成鮮紫色環保布包，幸福真的在中臺灣漫延開來。



「幸福中臺灣－跟著廣播去遊學」聽友會來到位於東勢的「臺中市春天女性成長協會」， 教育電臺彰化分臺長黃麗如歡迎新住民朋友，他表示，今天的聽友會了解新住朋友在臺灣的努力認真還有融合，希望透過客家文化蝶豆花布包染，讓大家領略客家文化之美；歡迎更多人收聽教育電臺的優質節目，特別是常罡和陳迎薰的「幸福中臺灣」，認識新住民朋友在臺灣的生活點滴。

廣告 廣告



主持人常罡提到，新住民姐妹置身異國他鄉，面對困難如何重新站起來?陳迎薰回應說道，因為沒有路可以走，只能站起來。她提到，「臺中市春天女性成長協會」理事長阮芳鴛不但自己站起來，還幫助東勢弱勢與獨居老人，新住民發揮的精神，讓人敬佩。



阮芳鴛理事長介紹「臺中市春天女性成長協會」，在921時，協助東勢地區婦女重建家園，後來新住民朋友因家暴走進來，所以在2005成立臺中市春天女性成長協會，為新住民成立，也服務新住民；107年政府推長照，所以也成為長照據點，服務在地長輩，也有65歲新住民長輩。

阮芳鴛也樂觀回應，人生有波折，但是風過終會天晴；如果有足夠能力，也請你把頭抬高，照亮更多人。「臺中市春天女性成長協會」就希望在山城照亮更多人。



從越南來臺23年，阮芳鴛喜歡臺灣的人情味，像是家庭發生了變故，臺灣新住民協會和朋友伸出援手，協助他度過困境。不過，阮芳鴛說，要適應異國他鄉，語文學習是一項大考驗，只要語文可以溝通，適應就沒有問題。



同樣來自越南的姚華英，今年都72歲，來臺25年跟著先生在東勢種水梨和橘子，說得一口好客語，他說，喜歡臺灣的自由自在和好生活。歡迎姐妹來臺灣。



朱斯妮，來臺15年的印尼媳婦，經常在春天女性成長協會和姐妹聊天互動，讓她來臺灣生活的日子，不會孤單。



今天由阮芳鴛理事長也帶著新住民朋友和教育電臺的聽友，利用蝶豆花為染料，以夾染和綁染手作藍染布包，阮芳鴛仔細介紹藍染從種藍、製藍到建藍，過程繁複，但是只要發揮創意，就能擁有獨一無二的作品。20多位「幸福中臺灣」的聽友仔細聽著，巧手「綁」出美麗紫色環保布包。

來自臺中的退休老師趙淑娥說，擔任教師的她，95年教過新移民識字班，至今與新住民互動良好，透過「幸福中臺灣」節目，參加今天聽友會，喜歡藍染，但沒做過蝶豆花染，今天嘗試製作，覺得很有趣。

趙淑娥老說，從民國94年退休起，24小時收聽教育電臺，晚上收音機不關，是喜歡醒來就立刻聽到電臺節目，教育電臺節目非常好，品質好，特別喜歡周日的星期講座，讓她不用出門，就可以聽到精采的演講。