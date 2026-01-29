教育革新3箭115學年啟動 北市國小校長會議凝聚共識

臺北市教育局湯志民局長在國小校長會議中說明教育革新3箭政策

臺北市副市長林奕華出席國小校長會議，肯定校長們帶領學校持續向前邁進

臺北市114學年度第2學期公私立國小校長會議在長安國小舉行

臺北市教育局舉辦114學年度第2學期公私立國小校長會議，局長湯志民針對臺北市日前提出的「教育革新三箭」、國中小免費營養午餐，以及教育局重大政策與未來展望進行說明。湯志民表示，期望讓教育政策回饋第一線教師需求，優化教育現場工作氛圍，提升教職同仁的教學專業與行政動能。

出席校長會議的臺北市副市長林奕華表示，面對AI時代來臨，科技不斷發展的同時，也讓教育現場面臨諸多挑戰，因此臺北市成立臺北市STEAM及新科技發展辦公室，持續推動資訊教育，讓教育能與時俱進。臺北市副市長林奕華肯定校長們的努力，並強調，校長扮演著學校教育的火車頭，帶領學校持續向前邁進。

臺北市教育局湯志民局長表示，115學年度起將推動「教育革新三箭」，第一箭是高國中小導師減鐘點1節課、導師費由3,000元提高到4,000元，教師鐘點費國小由336元提高至405元。第二箭是充實學校行政人力，國中小依班級數級距提供編制外的行政人力；並加碼行政獎金，校長每月加發3,000元、主任每月加發2,000元、組長每月加發1,000元。第三箭是全面增加教師心理諮商次數，由6到10次調增至8到12次，教師心理支持據點從5處擴大至12行政區皆設置合作心理諮商服務據點，期望透過教育革新激勵學校行政士氣，守護教師身心健康。

湯志民局長也針對臺北市重要教育政策進行說明，在活化校園餘裕空間部分，將轉化為社會局公托據點，提供雙薪家庭平價且優質的托嬰服務，目前全北市已設置55間國中小公托機構，115年各行政區再增1校。另外，臺北市持續推動新世代智慧永續校園，建置新世代學習空間、親師交流道、樂齡教室以及校師專業發展空間2.0。

臺北市教育局表示，本次校長會議也針對校園事件中常見的疑似霸凌型態，邀請臺灣基隆地方法院吉靜如主任以「學生霸凌處遇」發表專題演講，增進校長對於友善校園的執行力。另外也規劃新世代學習空間、親師交流、兒童遊戲場、生態學校創新教學等議題，進行學校實務探討及分享回饋，期待透過校長會議增進政策溝通並凝聚教育政策方向共識。

