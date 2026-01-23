教育預算卡關民眾權益受影響 教育部：盼向朝野立委說明溝通

教育部次長朱俊彰(右)、教育部主秘林柏樵(左)今於全國大學校長會議針對教育預算審查做說明。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／高雄報導〕中央政府新年度總預算持續卡關，教育部預算的部分，立法院也僅同意其中0.6%可先行動支，教育部今天回應，教育預算涉及到社教館所、學校電費補助等，影響層面較廣，且既有預算審查時可能會有刪凍情形，若先支用會面臨追回的問題，盼能夠向朝野立法委員進行說明溝通，讓預算順利執行。

教育部於社群平台發文談論教育預算審查，內容指出，教育部115年度教育總預算高達3472億元，目前立法院僅同意4項計畫先行動支，金額22億元，約僅占整體教育預算0.6%。而教育部尊重國會職權，可以刪減、凍結預算或附帶意見，但教育預算環環相扣，若僅同意零星計畫、不進行整體預算審議，將直接影響整體教育政策執行。

對此，教育部次長朱俊彰說明，教育部預算主要有3塊，其中1項是新興項目，大概有31億，已有22億拿出來審；而另有一部分為既有預算，但屬擴增、新增的額度，而這會涉及到館所、國立大學，或是節電電費補助等等；最大的1塊為114年既有的預算，雖然可以執行，但是過往在審查預算時，都會面對到有刪減、凍結，若先執行了，萬一委員會審查時刪凍，即便是延續型，也在去年的額度，可能面臨要先追回來的狀況。

教育部主秘林柏樵進一步說明，在新興計畫之外，有一些既有預算的增列，已受到蠻大的影響，總共有66億需要去做審查，例如在社教館所的優化，還有社教館所節能計畫的改善，還有在教育部轄管的高中部分，人事、維護的增加費用，大學還有大學所屬的小學電價的補助，這些部分都會攸關到在各個校園、各個社教館所，對民眾的服務受到較大影響，所以希望跟教文會的委員能夠有很仔細的討論，委員也可以提出相關的意見，後續執行上就會有更好的做法。

朱俊彰強調，以往教文會在審查預算的時候，不管朝野，其實都是很認真，很仔細關心教育預算，因此教育部也非常願意針對新年度的預算，向朝野委員做說明、溝通，來讓教育預算順利進行。

