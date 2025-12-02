教育館展花1700萬挨批複製他縣市 簡維國質疑浪費公帑

民進黨台東縣議員簡維國。(台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣議會審查115年度總預算，教育處教育建築及設備經費預算9億5075萬7000元，縣議員簡維國針對其中台東博覽會屬教育處負責的1700萬元的教育館展經費提出質疑，認為策展內容與台東連結不足，要求檢討效益；縣府教育處回應，辦展是為讓台東學子在地接觸高水準教育策展，並非單純對外展示。

簡維國首先詢問教育處115年度主要負責的專案內容，教育處長蔡美瑤表示，主要為「棒球展」及「教育博覽會（教育館展）」兩大案。對於兩案由114年度保留至115年度使用，簡維國表示理解，並認為因策展時程因素，原則上沒有意見。

廣告 廣告

簡維國點名教育館展編列1700萬元、其中1500萬元已辦理發包，檢視內容後卻認為「了無新意」，與台東的連結相當薄弱。他指出，展區規畫如「未來人孵化器」、「適應力訓練場」、「文化試驗場」、「數位製造所」、「未來美學基地」、「時光機」等主題，與全國其他縣市教育理念大同小異，難以彰顯台東學子的獨特性，「讓我這個民意代表都覺得可能是在浪費錢」，若內容是複製其他縣市，應重新檢討必要性。

對此，教育處長蔡美瑤回應，教育館最大的目的有二，一是總結近年台東獨有的教育政策，透過設計轉譯成可視化的策展內容；二是台東學子較少有機會前往西部參觀大型策展，往往需要負擔交通、住宿費，希望能讓孩子在台東就能近看到高水準的教育展覽。她也說明，展覽將納入台東「山海課程」、創業社團等特色，並已要求承包廠商增加互動式設計與焦點座談，使學生能實際參與學習。

簡維國進一步追問展覽目標族群是否以台東學生為主，蔡美瑤指出，將以棒球展作為引流，鎖定暑假7、8月來東部旅遊的遊客，同時縣內學生也是重要目標之一。對此，簡維國質疑，若以學生為主要對象，相關交通費、教師代課費等相關經費等在預算中均未編列，未來是否可能出現「強迫觀展」或挪用其他經費支應的情況，要求教育處說明清楚。教育處則允諾，會後將補充完整書面說明報告。

【看原文連結】