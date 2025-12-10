教處說明小學身障新生鑑定流程

為了提供基隆市身心障礙幼童適切且完善的特殊教育服務，基隆市政府教育處在新學年來臨前，辦理「一一五學年度國民小學及學前階段身心障礙新生鑑定安置工作」，並已於日前假信義國小舉行報名說明會，協助教師與家長瞭解新生鑑定安置之作業流程與相關期程。

這次說明會，由基隆市特教專業服務中心詳細說明報名方式及特教通報網操作流程，並邀請本市學前巡迴輔導班、學前集中式特殊教育班介紹各班型特色；同時，也安排國立基隆特殊教育學校及身心障礙福利服務中心（伊甸基金會）介紹教育與服務環境，協助家長與教師為幼童評估，並選擇最合適的教育安置方式。

教育處表示，身心障礙幼童若能及早接受合宜的特殊教育服務，將有助於其整體發展與未來學習適應。因此，教育處鼓勵教師和家長在鑑定安置過程中積極參與，共同為幼童打造更具支持性的學習環境。