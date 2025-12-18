教課尺度超失控 戴更基遭學員控訴「逼演動物交配動作」

戴更基要求學員演示動物手淫及交配動作，掀起反彈。（讀者提供）

寵物名醫戴更基遭女學員提告性騷擾，而他過去就因超越教學尺度的言語，遭多位學員具名控訴，其中更包括要學員模仿動物交配的動作，令人尷尬又難為情。

有9名歷屆學員，具名向本刊檢舉他的失控言行。包括要女學員演示公狗母狗自慰，以及騎乘（交配）動作，更向女學員質問「妳們都沒有手淫過？是嗎？」

不僅如此，戴更基還要求從事幼教工作的女學員解釋「小孩」如何自慰，種種和寵物專業無關的要求，讓一名學員向本刊表示「這就是性騷擾！」

廣告 廣告

戴更基要求學生量體重，並對其身材羞辱。（讀者提供）

除此之外，有學員指出遭到戴更基言語霸凌、外貌羞辱。比如說戴更基要求學員每週在全班面前量體重，並且大聲報出自己體重，若是沒有變瘦，就會被諷刺不夠認真。

其他戴更基的課堂上也常有以身材、體重相關的霸凌言語，例如跟學員說：「這麼肥怎麼不把身上的肉割下來餵狗吃？」等，都讓人受創極深。

而對於這些控訴，當時戴更基所屬動物醫院，向本刊表示：「不回應」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

獨家／戴更基性騷女學生挨告 「我不打嘴炮只打砲」噁心聊天紀錄曝光

獸醫開課爆性騷／女學員集體控訴「逼演母狗自慰」 戴更基回應了！最新聲明曝光

獸醫開課爆性騷／女學員砸20萬上課被羞辱 戴更基逼演「母狗自慰＋騎乘」嗆：沒手淫過？