教過張惇涵！補教名師力挺喊驕傲…網挖1事狠酸黃國昌

政治中心／張予柔報導



行政院秘書長張惇涵昨（18）日赴立法院司法及法制委員會備詢，面對多位國民黨立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲的輪番質詢，展現出冷靜沉著的態度與清楚嚴謹的論述，不僅逐一回應指控，甚至當場反擊質詢內容的矛盾與失實之處，讓現場氣氛一度陷入沉默。相關畫面曝光後在網路上掀起討論，不少網友直喊過癮，更封他為「政院新戰神」。





立法院質詢現場，張惇涵以冷靜語氣逐一反擊質疑，清楚邏輯與犀利回應讓全場一度陷入沉默。（合成圖／民視新聞）

回顧當天質詢過程，國民黨立委王鴻薇質疑張惇涵「專門造謠」，張惇涵則不疾不徐回應，指出國民黨立委先前控告他造謠已遭法院判決敗訴，「現在你說我造謠，你才是在造謠」，語氣平穩卻句句直指核心。另一名立委翁曉玲在質詢時，批評總統賴清德「比希特勒還獨裁」，張惇涵則反嗆「你是說過立法院比較大的」。清楚的邏輯和不帶情緒的反擊方式，讓質詢現場罕見出現短暫冷場，也讓民眾留下深刻印象。





張惇涵的老師在社群平台現身，表示「張惇涵曾是我學生，我感到很驕傲！」。（圖／翻攝自 Threads ＠jethrosung）

張惇涵的表現不僅在政壇掀起討論，過去曾教過他的老師宋學維也在社群平台《Threads》發文力挺，直言「張惇涵曾是我學生，我感到很驕傲！」貼文在短時間內迅速累積破萬按讚。宋學維感性表示，能引發如此大的迴響，代表張惇涵「應該說對了什麼，也做對了什麼」，字裡行間滿是欣慰與肯定。網友紛紛湧入留言表示，「老師教得好，國家才會有這樣的人才」、「第一次覺得好老師真的很重要，謝謝你！」，就連張惇涵本人也現身留言區，回覆「謝謝老師，老師要照顧好身體喔！」。

有網友拿出黃國昌做對比，過去他的國中老師曾公開表示，看到黃如今的政治表現感到痛心，甚至直言「捶心肝！」。（圖／民視新聞資料照）

值得注意的是，留言區中也有人提及另一段對比往事，指出民眾黨立委黃國昌的國中老師曾公開表示，看到學生如今的政治表現感到痛心，甚至直言「我真的捶心肝！」。相較之下，張惇涵的老師公開為學生喝采、給予祝福的態度，被不少網友形容為「最好的身教」。









