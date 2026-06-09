教部互動遊戲《鍵盤戰青春》 防範網路性別暴力

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記者黃朝琴／臺北報導

網路仇恨言論、性騷擾等性別暴力，讓年輕學子深受傷害，教育部首度推出沉浸式互動遊戲教材《鍵盤戰青春》，貼近校園生活的劇情，結合多重分支選項與情境模擬小遊戲，讓學生體會於關鍵時刻做出選擇，並成為影響故事發展的重要角色，遊戲已上架到性別平等全球資訊網，開放民眾下載。

教育部今（9）日表示，《鍵盤戰青春》的故事以4名大學生為主角，帶領玩家深入校園日常，認識常見的數位和網路性別暴力樣態，包括「網路性騷擾」、「未經同意散布與性或性別相關之私密影像或個資」，以及網路社群中常見的「基於性別的貶抑或仇恨言論」，共推出3款遊戲。

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除了劇情體驗，《鍵盤戰青春》也整合相關求助與資源資訊，協助玩家在遇到類似情境時，能清楚了解可尋求的協助管道及資源，強化問題解決能力。例如在「刪不掉的檔案」中，模擬通訊軟體中的親密關係與數位風險，讓玩家嘗試辨識不當請求與潛在危機，學習保護自身隱私與安全。

教育部指出，隨著數位科技與社群媒體普及，網路已成為學生校園生活的重要場域，「鍵盤戰青春」期望透過創新且具互動性的方式，讓學生在沉浸式體驗中學習辨識問題，培養在網路世界中尊重他人與保護自己的能力。

教育部首度推出《鍵盤戰青春》沉浸式互動遊戲，結合多重分支選項與情境式小遊戲，讓學生看見網路世界的傷害與界線。（教育部提供）