教部修正校事會議辦法盼解校園濫訴 教團反應不一

（中央社記者許秩維台北12日電）教育部今天修正發布校事會議制度相關辦法，教育團體反應不一。全教總認為，仍未能導正「小案大辦」與「濫訴」歪風；國教盟肯定檢舉案件受理機制變嚴謹、解聘和考核分流。

校園濫訴問題受各界關注，教育部今天修正發布校事會議制度相關辦法，建立親師生溝通預防機制，修正檢舉案件受理機制，刪除匿名檢舉，明定保密義務和洩密責任，解聘和成績考核分流，並新增輔佐人參與制度等。

全國教師工會總聯合會透過文字回應，從糾正常規被檢舉「霸凌」或「不當管教」，到成績評量被投訴「教學不力」，只要不滿意老師，就提出校事調查，已成校園新常態，教育部仍未能透過修法導正校園內「小案大辦」與「濫訴」的歪風。

全教總認為，新設置的案件受理審查機制，要求校長邀教師、家長代表、外部專家決定受理與否，形式上與校事會議功能嚴重疊床架屋，且教育部在程序中剝奪校長的表決權，這種設計形同讓校長逃脫行政責任，被制度當「巨嬰」供養。

全教總提到，教育部對惡意濫訴無防堵機制，修法後反而鼓勵「以投訴取代溝通」；校事會議制度越改越亂，已淪為行政空轉與撕裂親師關係的元兇，教育部應廢除校事會議制度，建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻，保障教師防禦權。

國教行動聯盟理事長王瀚陽告訴中央社記者，對於教育部此次修法，國教盟肯定有加入前期預防的親師生溝通機制；在檢舉案件受理機制方面也變得較嚴謹，不是僅由校長決定；另外，辦法也將解聘和成績考核分流，確實執行應該能減少許多案件。

王瀚陽表示，未來還可以再精進，例如修法明定檢舉案件受理機制，由校長邀集外聘的調查人才庫專業人員、校事會議教師代表及家長代表召開會議，可以先試行，若成效不佳，可考慮由縣市教育局處受理與分流判斷；教育部也應增列專業人才庫，讓外部委員能常態化。（編輯：陳清芳）1150112