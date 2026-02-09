教部國教署邀高中生討論教育政策 報名至3/31

（中央社記者許秩維台北9日電）為強化學生在教育政策中的參與角色，教育部國教署辦理「第8屆高級中等學校學生代表與署長有約」活動，即日起至3月31日受理報名，邀請高中職生踴躍參與。

教育部國民及教育署今天發布新聞稿指出，兒少表意權為聯合國「兒童權利公約」揭示的重要原則，政府應保障學生受教權益，更應提供適當且安全的公共參與平台，使學生能實質參與影響自身權益的政策討論。

為落實兒少表意權，教育部國教署自107年推動署長有約活動，持續透過直接對話與回饋機制，讓學生意見得以進入政策思考歷程，展現政府重視學生觀點的具體行動。

「第8屆高級中等學校學生代表與署長有約」活動於即日起至3月31日受理高級中等學校學生報名，分區座談會預計7月辦理，北、中、南區預計各錄取90名學生，鼓勵學生從自身學習與校園生活經驗出發，提出關切議題與具體建議，讓教育政策更貼近學生真實需求。（編輯：李淑華）1150209