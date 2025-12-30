教部增青少年諮詢會名額 違性平、兒少法將解聘

（中央社記者陳至中台北30日電）教育部正在徵求第8屆「青少年諮詢會」的青少年代表委員，今年修法增加1個名額，同時為避免爭議，明定委員如果違反兒少法、性平法，將由教育部解聘改派。

立法院於本月26日三讀通過「青年基本法」，在制度上保障青年的參政權益。而教育部也於即日起到民國115年1月24日前，徵求第8屆「青少年諮詢會」的青少年代表委員，參與討論教育議題。

教育部國民及學前教育署組長詹雅惠今天接受中央社電訪表示，已於12月23日修正「教育部國民及學前教育署青少年諮詢會設置要點」，將青少年代表由原先的12到14人，增加為13到15人。

詹雅惠解釋，國教署的每一個組長，都是「青少年諮詢會」的機關代表，都會參與會議與青少年討論政策。運動部成立後，國教署配合新增「體育衛生組」，機關代表增加一人，因此青少年代表也相應增加一人，讓兩者的席次維持一定的比例。

另外，這次修法也增加諮詢會委員的消極資格，規定委員不能違反「兒童及少年福利與權益保障法」、「性別平等教育法」等相關法令，或有損害諮詢會公信力等不適任情況。如果是現任委員有這些情形，教育部將解聘，並由當屆遴選產生的備取委員依順序遞補。

詹雅惠表示，過去曾有師鐸獎得主涉及性平事件、被取消資格的案例。青少年諮詢會的委員，應有較高的道德標準，因此才修法增加這項條款，未來如有委員違法須解聘，也才於法有據。（編輯：李亨山）1141230