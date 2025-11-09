教部推無障礙校園環境改善 3.6億元補助580校

冬山國小行室外通路整修，並增設無障礙坡道，營造更友善、安全學習環境。(教育部提供)

記者王誌成／台北報導

教育部九日表示，為推動「改善無障礙校園環境計畫」，一一四年補助各縣市政府轄屬五百八十校，核定經費總計約新台幣三點六億元，改善高中以下學校無障礙設施、設備；為強化計畫推動的專業性與可行性，更訂定「公立高級中等以下學校及特殊教育學校無障礙設施設備設置要點」及「教育部國民及學前教育署補助改善無障礙校園環境原則」，核予補助經費。

以宜蘭縣為例，針對轄屬學校教學建築間的通行動線、電梯、無障礙廁所空間等重點項目，改善無障礙設施設備，例如，宜蘭國小更新無障礙電梯，使故障多年電梯重生並獲得合法保障；冬山國小則增設無障礙坡道、整修室內外通路走廊，提升身心障礙學生的自主參與度與行動便利。

新竹縣同樣積極輔導學校辦理改善校園內外的無障礙設施，例如，中正國小針對老舊建築物進行無障礙電梯整修以及坡道設置等重點工程，使整體動線更流暢、安全；這些成果有效減輕師生日常通行的不便，也確保每位學生都能在安全、平等且友善的環境中學習與成長。

教育部提到，未來將持續編列相關預算，滾動式檢討與調整策略，深化實踐無障礙理念，期盼在建築設施層面達成「可進」（能進入每個區域）、「可達」（能抵達每處空間）與「可用」（能使用每項設備）的基本要求，促進身心障礙與非身心障礙者之間的理解與共融，共同建構一個友善、平等且具教育品質的優質校園。