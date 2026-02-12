教部擬放寬教育學分抵認 鼓勵修教程不減專業要求

記者黃朝琴／臺北報導

中小學教師人力不足問題引發社會關注，為鼓勵大學生修讀師資職前教育課程（教育學程），教育部擬放寬教育專業課程學分抵認畢業學分的限制，由各校自訂規則。教育部今（12）日表示，不會降低核心專業能力要求，而是提供更多元機會，讓學生投入教職的時間點更有彈性。

受到少子女化、業界人才吸引力等因素影響，近年願意投入教育學程的人數有所下滑。根據「師資培育統計年報」最新統計，113學年度核定師資類科招生名額為1萬12名，實際招到8821名，使用率為92.11%，許多名額沒用完。

對此，教育部長鄭英耀於民國114年到立法院專案報告時，就提出要提高修讀師培的誘因，具體策略包括調高實習獎助金、調升公費待遇、引導縣市政府穩定開缺等。

教育學程學分數過多，往往要多讀半年或一年才修得完，也是「勸退」學生的一大因素。教育部於今年2月10日預告修正「大學設立師資培育中心辦法」，其中第10條讓設有師資培育中心的大學可自訂規則，讓學生將教育專業課程的學分，用來抵認主修、輔修的畢業學分。

舉例來說，中等學校師資類科的教程至少要修26個學分，過去很多學生修不完，所有學分都付諸東流。修法後則可抵認系上規定的通識學分、跨領域學分、彈性課程學分等，藉此鼓勵更多學生勇於嘗試，即便最後發現自己不適合當老師，學分也不會浪費。

另外，這次修法也降低部分類科的學分下限，國小師資類科由至少40學分，降低為至少30學分；幼兒園師資類科由至少48學分，降低為至少46學分。

教育部表示，草案是依據最新師資職前教育課程基準，進行課程架構統整與合理配置，並非降低核心專業能力要求。

教育部說明，在AI科技、SEL（社會情緒學習）及跨域教學需求下，大學應重新思考課程結構如何更精煉、更扎實，「專業品質不在於單純學分堆積。」草案允許教育專業課程於符合規範前提下，可採認為主修、輔修畢業學分一部分，這是學位畢業學分計入方式的調整，並非將教育專業課程降格為一般通識課程。

教育部提到，如今學生投入教職志向的時間點已不同於過往。這次修法有助於鼓勵學生接觸師培課程，並探索教職發展可能。

另外，草案降低部分類科的學分下限，國小師資類科由至少40學分，降低為至少30學分。教育部表示，先前已多次召集專家學者、大學代表開會取得共識，且學分數是最低門檻，大學仍可依照專業發展特色規劃課程。

教育部擬放寬教育學分抵認，鼓勵學生修教程，但不降低專業核心能力要求。（記者黃朝琴攝）