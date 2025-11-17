教部攜手美名校試辦免試托福 非英語母語國家首例

（中央社記者許秩維台北17日電）教育部今天宣布，EMI免試托福試辦計畫啟動，未來學生在台灣修習一定比例的全英語授課（EMI）課程，申請至合作美國大學就學，可豁免托福成績，這也是非英語母語國家首例。

教育部舉行記者會，宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，由教育部與學術交流基金會合作，美國合作學校包括亞利桑那州立大學、紐約大學、哥倫比亞大學教育學院、馬里蘭大學，國內則由中山大學、成功大學、台灣大學、台灣師範大學等4所雙語全校型標竿大學參與，台灣也是第1個獲美國頂尖大學正式採認EMI修課成果的非英語母語國家。

教育部長鄭英耀表示，過去台灣學生到國外留學，要額外花時間準備托福測驗，推動免試托福計畫後，學生修讀一定比例的EMI課程，未來申請合作的美國學校時，不再需要托福成績，台灣身為非英語系國家，能和美國名校合作此計畫，象徵台灣雙語教育品質獲得國際高度信任。

學術交流基金會執行長那原道提到，基金會目標是促進台灣人和美國人互相認識和瞭解，雙語教育能讓台灣年輕人有更強的競爭力，也讓更多國家能看見台灣各方面的貢獻與價值；透過試辦免試托福計畫，除了肯定台灣推動EMI課程的成就，同時也是鼓勵台灣學生修習EMI課程。

教育部高等教育司補充說明，計畫試辦期間將由4所美國合作學校來台觀課，瞭解台灣EMI課程的教學品質，作為後續訂定免試托福的EMI課程標準參考，未來也會爭取擴大和學術交流基金會更多聯盟美國學校合作，讓台灣學生有更多申請就學選擇。

高教司提到，國內會先由4所全校型雙語標竿大學參與，明年2月選送8名學生赴美交流，讓美國合作學校瞭解EMI課程學生的學習成效和適應狀況後，再訂定適用免試托福計畫的EMI課程標準、比例和名額，明年9月免試托福計畫正式啟動，未來將視成效擴大到國內其他學校。

成功大學機械工程系學生洪啓善分享，自己有考慮出國念書，因此修EMI課程，一開始不適應，由於課程有難度，老師還用英文講解，前期有點跟不上進度，熟悉老師上課節奏和教學方式後，發現用英文授課的學習效率不比中文授課差，除了提升語言程度，也學會用英文記筆記和用英文思考，有助於未來適應全英學習環境。（編輯：管中維）1141117