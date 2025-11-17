教部攜手美名校試辦免試托福 非英語母語國家首例

教育部舉行記者會，宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」記者會。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

教育部十七日舉行記者會，宣布啟動「ＥＭＩ免試托福試辦計畫」，由教育部與學術交流基金會合作，國內則由中山大學、成功大學、台灣大學、台灣師範大學等四所雙語全校型標竿大學參與，台灣也是第一個獲美國頂尖大學正式採認ＥＭＩ修課成果的非英語母語國家。

教育部長鄭英耀表示，過去台灣學生到國外留學，要額外花時間準備托福測驗，推動免試托福計畫後，學生修讀一定比例的ＥＭＩ課程，未來申請合作的美國學校時，不再需要托福成績，台灣身為非英語系國家，能和美國名校合作此計畫，象徵台灣雙語教育品質獲得國際高度信任。

教育部高等教育司補充說明，計畫試辦期間將由四所美國合作學校來台觀課，瞭解台灣ＥＭＩ課程的教學品質，作為後續訂定免試托福的ＥＭＩ課程標準參考，未來也會爭取擴大和學術交流基金會更多聯盟美國學校合作，讓台灣學生有更多申請就學選擇。

高教司提到，國內會先由四所全校型雙語標竿大學參與，明年二月選送八名學生赴美交流，讓美國合作學校瞭解ＥＭＩ課程學生的學習成效和適應狀況後，再訂定適用免試托福計畫的ＥＭＩ課程標準、比例和名額，明年九月免試托福計畫正式啟動，未來將視成效擴大到國內其他學校。