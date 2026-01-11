教部改善校園老舊廁所 4年預計完成近3500棟

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部國教署協助地方政府改善校園老舊廁所，從通風、採光、安全到整潔全面升級，112年至113年底共投入經費約40億元，核定全國1491棟老舊廁所改善工程，並於113年底再獲行政院支持，自去年起推動1988棟改善工程，預計於今年底前陸續完工，持續提升校園整體環境品質，打造更安心友善的學習環境。

如台中市西屯區西屯國小，原本昏暗狹窄的廁所，經整修後以柔和色採搭配自然光，通透明亮的空間讓孩子一踏進去就感到舒心。更寬敞的動線、友善的無障礙空間，讓每位孩子都能自在使用，教師們分享，孩子進出廁所的步伐明顯更輕鬆，也更願意保持廁所整潔。

而台南市北區開元國小則以黑面琵鷺、梅花鹿及台灣黑熊等意象打造具自然生態特色的性別友善廁所。孩子在使用廁所時，彷彿置身台灣生態環境中，不僅感受設計美感，所設置的性別友善廁所也使孩子在潛移默化中學會尊重環境與重視個人隱私。校方表示，此次改善不只提升環境品質，也成為推動校園美感教育的契機。

基隆市百福國中結合美感教育將廁所改造，透過空間更新，引導學生在日常中進行學習與思考。學校透過設計相關課程，引導學生從使用需求出發，共同討論廁所空間的功能與美感，並以小組形式交流設計想法，運用3D建模呈現構想。整體設計兼顧美學、實用與永續概念，優化隱私與安全，打造明亮、友善且具教育意涵的如廁空間。

廁所是孩子日常校園生活中不可或缺的重要空間，也是校園中維護學生安全與健康的關鍵場域。為讓全國中小學生擁有更安全、明亮、舒適的如廁環境，教育部的「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」自105年起推動，旨在打造具美感的廁所空間。國教署表示，未來將持續與地方政府合作，讓每所學校的每個角落都變得更安全、更友善。

