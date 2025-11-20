教部數位學習績優徵選嘉市勇奪4特優冠全國

教育部日前公布「推動數位學習績優徵選計畫」獲獎名單，嘉義市再度展現其在數位教育上的深厚實力，於競爭最激烈的「優良教案」類別，一舉囊括四項「特優」最高榮譽，特優獎項數高居全國第一。市立民生國中蔡邦居老師更一人獨得「雙特優」殊榮，市立崇文國小亦榮獲「績優中小學學校」卓越獎，成果輝煌。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市的教育軟實力再次獲得中央肯定！我們始終堅持「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」的教育綱領，這次獲獎正是「科技相佐」的最佳體現。市府不僅推動「生生用平板」，更落實「師師有平板」的政策，提供第一線教師最充足的設備支援。蔡邦居老師、崇文國小與嘉北國小的卓越表現，證明嘉義市勇於創新、用心辦教育的努力，正為孩子打造面對未來的競爭力。

教育處長郭添財指出，教育處以「精緻創新」為目標，長期致力於教師專業發展。此次獲獎的老師們都是最優秀的典範。我們透過完整的培訓機制（如數位學習種子教師培訓）與「師師有平板」的硬體支持，讓教師能無後顧之憂地研發多元教材，將「科技相佐」落實於課堂。未來將持續深化數位課程，引導學生善用科技自主學習，培養AI時代的關鍵能力。本次數位學習績優徵選，嘉義市在「優良教案」組共奪得四項特優、二項優選、三項佳作。最受矚目的亮點，蔡邦居老師自去年起參加數位學習數學科種子教師培訓，在短短一年多的時間內，便已取得A1、A2、A3、B4講師認證，並即將取得B2、B5-1講師認證。