教部核定張信雄任南台科大董事長

教育部正式核定張信雄榮任南台科大第十七屆董事長，繼續領航南台再創新猷。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

南台科大董事長張信雄任內辦學績效卓著，經召開董事會獲高票當選董事長，已正式奉教育部核定榮任南台第十七屆董事長，繼續領航南台加速邁向國際化與智慧化之轉型高峰。

張信雄擁有日本東京農業大學農業經濟博士學位，於七十八至九十六年擔任校長，帶領南台締造無數第一；更引領學校領先全國，首批由專科升格改制為技術學院、並率先更名為科技大學。其卓越功績甚至成為學術界研究技職教育轉型的論文主題，堪稱教育界的傳奇領袖。

張信雄辦學績效卓著，曾獲李國鼎管理獎章、私立教育事業協會第十五屆弘道獎、技職教育卓越貢獻獎、技職教育終身榮譽獎。及獲日本創價大學頒授名譽博士學位。

張信雄表示，未來將全力支持校長黃能富帶領的「實作型ＡＩ科技大學」願景。張信雄強調，南台科大近年在ＡＩ科技、智慧微電網、智慧餐飲等領域布局深厚，在《Cheers》雜誌二０二六調查中再度榮獲「私立科大第一名」，並在一０四人力銀行品牌力評比中榮獲南部雙料第一，展現強大的產學競爭力。面對未來，張信雄擘劃三大藍圖，持續精進教學品質、鼓勵前瞻科技研發、並強化國際人才交流。