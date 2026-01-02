教部表揚生命教育推動有功單位和個人 南市後壁國中、進學國小王淑慧老師分獲獎





為表揚推動校園生命教育有功的公私立各級學校及教職員工，教育部舉辦114年度推動生命教育有功學校及人員表揚，頒發獎項有特色學校獎、績優人員獎、特殊貢獻人員獎、終身奉獻人員獎、優秀行政人員獎等。台南市後壁國中獲選生命教育特色學、進學國小王淑慧老師榮獲績優人員獎，展現台南市生命教育深耕校園成果。

教育局表示，獲得表揚有9位績優人員，8所特色學校，分別是大專校院3所、高級中等學校1所、國中1所及國小3所。推動生命教育有功人員表揚是發掘真實事蹟及經驗分享，激勵教育人員積極推動生命教育，適時發揮融合教育精神，營造自發、互動、共好、創新與永續的友善校園環境。

教育局表示，該局每年持續辦理生命教育教師研習、學生體驗課程及親子成長活動，並鼓勵各校推動校園動物關懷、社區共學與家庭參與等多元課程，讓生命教育從課室延伸至生活。此次後壁國中與進學國小王淑慧老師分獲教育部114年度生命教育特色學校及績優人員獎，可說是長期在校園扎根的豐碩成果。

後壁國中秉持Lighting Lives, Houbi Kids Shine信念，深耕生命教育，以Love、Light、Hope、Kindness、Soul為核心，結合在地文化與藝術美感，開設陶養異想世界、美力人生、後壁小子愛玩客等課程，榮獲教育部生命教育特色學校是多年努力的成果。

進學國小教師王淑慧以行動實踐全人關照理念，關懷弱勢與特教生，並透過撰文分享教育經驗。也擔任輔導與生命教育講師、研發教案、合作推廣公視教材外，更受聘為生命教育專業發展中心種子教師，協助審查教案與推展活動，是生命教育最溫暖的實踐者。

