教部表揚藝術設計類學生 「消波新解方」獲全場大獎

教育部高教司司長廖高賢與獲獎同學合照。(教育部提供)

教育部今天(19日)舉行114年「教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」頒獎典禮暨成果發表會，今年共有193件作品通過審核，其中，國立臺灣科技大學設計學院設計系學生林劭宇、蔣佳穎創作作品「消波新解方ECOTRAPOD」，以回收牡蠣殼製成的環保消波塊，使用循環漿體取代水泥，可減少30%–90%碳排放。其多孔螺旋曲面(Gyroid)結構輕盈堅固，提供海洋生物棲息空間，兼具生態、功能與美感，實現海洋永續，這項作品也在113年獲得「美國建築大師獎(AMP)－Student Product of the Year」，並獲得本項計畫第三等全場大獎。

另外，國立成功大學規劃與設計學院工業設計學系碩士班學生林姿廷、徐苡宸創作作品「Hoo!」，是一款專為語言治療師所設計的創新構音教具，藉由有趣的吹氣互動遊戲增強口腔基本動作，將故事、紙盒和電子電路結合，帶給孩童全新的互動體驗，改善構音異常和咬字不清的問題，也助於未來語言發展。這項作品獲得本計畫第一等金獎，也在114年獲得「美國國際設計傑出獎(IDEA)－金獎Gold」。

教育部表示，今年除1件獲得「全場大獎」，1件獲得「金獎」獎勵外，還有5件獲得「銀獎」獎勵，10件獲得「銅獎」獎勵，176件獲得優選及入選獎項，學生表現相當亮眼，獲得國際競賽的高度肯定。

