教部識字學習平台破41萬人次 睡前幾分鐘累積字量

（中央社記者陳至中台北6日電）教育部推動的「識字金銀島」學習平台，累積使用突破41萬人次，學生在課後、睡前幾分鐘使用平板，按照自己的步調累積識字量，在「再多練幾字」中獲得成就感。

教育部委託高雄師範大學團隊開發「識字金銀島」學習平台，整合識字量測、分級練習與教學應用。透過有趣的畫面設計和遊戲，讓學生依個人步調學習；同時作為教師掌握學習狀況的診斷工具，家長也能更清楚孩子每天的進步。

「識字金銀島」今天特別在2025台灣閱讀節展區開放親子體驗，讓更多民眾了解平台功能。新北市文德國小王姓學生分享，2年前他閱讀文章都顯得有些吃力，透過平台練習，從認字、拼讀到反覆辨識，讓他慢慢找到自己的節奏。

王姓學生最初在平台的識字量僅約1000多字，到第2個學期末，已達到3000多字。識字量的提升，讓他在課堂上更勇於發言，也再也不怕閱讀文章。

根據教育部提供的資訊，「識字金銀島」已收錄超過5000個常用字，全國中小學生都可透過教育雲OpenID或縣市教育帳號免費登入。教育部鼓勵家長在日常生活中運用這項資源，讓識字練習自然融入共讀、寫作、故事時間，為孩子的閱讀旅程奠定穩固基礎。（編輯：張雅淨）1141206