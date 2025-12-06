教部識字學習平台破41萬人次 睡前幾分鐘累積字量

教師協助學生進行識字量測驗，檢核學生識字狀況。(教育部提供)

記者王誌成／台北報導

教育部六日表示，推動的「識字金銀島」學習平台，累積使用突破四十一萬人次，學生在課後、睡前幾分鐘使用平板，按照自己的步調累積識字量，在「再多練幾字」中獲得成就感。

教育部委託高雄師範大學團隊開發「識字金銀島」學習平台，整合識字量測、分級練習與教學應用。透過有趣的畫面設計和遊戲，讓學生依個人步調學習；同時作為教師掌握學習狀況的診斷工具，家長也能更清楚孩子每天的進步。

新北市文德國小王姓學生分享，二年前他閱讀文章都顯得有些吃力，透過平台練習，從認字、拼讀到反覆辨識，讓他慢慢找到自己的節奏；王姓學生最初在平台的識字量僅約一千多字，到第二個學期末，已達到三千多字。識字量的提升，讓他在課堂上更勇於發言，也再也不怕閱讀文章。

識字能力是閱讀理解、語文素養與跨領域學習的起點，也是十二年國教課綱重視的重要能力之一。識字金銀島以「量測—練習—回饋」的循環，讓孩子能依個別節奏前進，也協助教師掌握班級程度，讓教學不再只依感覺，而能建立在明確的資料之上。

根據教育部提供的資訊，「識字金銀島」已收錄超過五千個常用字，全國中小學生都可透過教育雲OpenID或縣市教育帳號免費登入。教育部鼓勵家長在日常生活中運用這項資源，讓識字練習自然融入共讀、寫作、故事時間，為孩子的閱讀旅程奠定穩固基礎。