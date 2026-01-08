教部102億元預算無法動支 影響人才培育與校舍安全

教育部部長鄭英耀(中立者)說明總預算未審查，教育部受影響的計畫與施政。(行政院提供)

115年中央政府總預算在立法院尚未付委審查，影響國家政策無法推動，其中教育部有102億元無法動支，包括新增的補助校舍整建與排水污水系統改善21億元，培育我國無人機等新興產業人才、終身教育學習計畫等預算，教育部部長鄭英耀籲請立法院審查預算，讓政府推動各項計畫，培育我國優秀人才。

教育部部長鄭英耀表示，全國大專校院中，屋齡40年以上老舊校舍有600棟，將針對有急迫危險性的校舍提供建築物安全補強、老舊教室整修、文資建築的修繕，預計5年內優先協助改善150棟大學老舊建築，現在無法推動；此外，為了因應「桃竹苗大矽谷計畫」推動後移入的人口，預計桃竹苗地區的高中就學需求大幅增加，新竹縣市及苗栗縣將有12所縣市所屬高中及8所國立高中需要進行增班擴建，預算無法動支，將影響約2000名學生；另外，全臺有21個縣市、共57所學校提出申請改善校舍的污水與排水系統，提供更乾淨與衛生的環境，但因為預算未審查，因此也將影響7萬5,000名師生的健康與安全。

鄭英耀部長也指出，配合國家發展，針對無人機、無人載具、水下無人船等規劃36所大專校院開設課程培育人才，另有14所學校進行推廣，希望培養航太、智慧農業、AIOT以及智慧製造人才，與產業對接，此外，也計劃培育1000位中小學教師協作無人機教學及舉辦相關活動，現在因為沒有預算，因此在高中端預計影響10.5萬人，國中小學則影響15萬人。

至於延續性計畫，鄭英耀部長舉四項重點施政受到影響，包括國立與公共圖書館改善或興建經費，115共編列37.37億元，未來恐將影響閱讀推動與公共圖書館的硬體改善；在數位學習上，今年規劃69.02億元，比去年增加17.01億，補助地方購買數位學習載具及私立大專校院電費；第三是有關國立大學校務基金與附設醫院的建設經費，例如國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫就會因為預算卡關而受影響，此外還有高等教育雙語化等，這四項計畫今年就增加將近60億，卻無法推動。

鄭英耀部長表示，相關預算將全部用來支持提升臺灣的人才培育與改善教育品質，臺灣沒有太多的天然資源，優秀人才將是臺灣的資產，請立法院能儘速審議年度預算，讓計畫能順利推動，以培養我國的優秀人才。