教長承諾年底前完成「校事會議」修法 教部提前預告 增加輔佐人等機制

「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，教育部長鄭英耀已於10月中承諾，年底前會修正相關規定。（本報資料照）

「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，老師們怨聲載道，更批評這起制度如同「東廠」，教育部長鄭英耀已於10月中承諾，年底前會修正相關規定。而教育部於今（21）日預告修法，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人。

教育部今日於行政院公報資訊網公告〈高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法〉部分條文、〈公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」〉第5條、第6條之1修正草案。

教育部於公告提到，社會輿論對於高中以下學校教師解聘、不續聘、停聘或資遣辦法之修正，具有強烈期待，確有急迫性，屬配合重大政策，經審認有必要之情形，預告期間縮短為14日。

至於修法條文重點方面，教育部也於公告羅列11點說明，囊括修正《教師法》第14條第1項第8款調查機制，應依《性別平等教育法》、《性別平等工作法》或《性騷擾防治法》規定（修正條文第2條）；建立親師生溝通預防機制（修正條文第2條之1）；增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人之規定（修正條文第16條）等。

