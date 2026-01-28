教長拋大學留才「雙薪」構想 全教總籲教師兼職禁令也應解除

強化大專校院留才，教育部長鄭英耀22日在全國大專校長會議開幕致詞拋出構想，他說大學應思考不同於過去的聘用與薪水報酬機制，比如初任獎金、10年留任獎金和業界合聘人才，並提及「類醫學院模式」。

教育部長鄭英耀表示，「醫師教授他在大學有一份大學的薪水，他在臨床看診，也有另外一個醫院的一個報酬，那我們能不能有一個類醫學院的模式，從產業的人才跟大學怎麼樣合聘。」

雖然教育部目前沒提出草案規劃或政策，全教總認為，部長為留才支持教授領「雙重薪資」，中小學的理工與專業學門也有師資荒，但老師薪資實質購買力連年縮水，又不得兼職，部長不該雙標。

全教總法務中心執行長林金財認為，「如果這些待遇是夠的，那就可以吸引人才留下來，如果吸引不了人才，那是不是應該試著把這樣的條件開放，那也許兼職開放這件事情，就是一個值得討論的地方。」

全教總指出，教育部2023年2月有放寬公立學校教師兼職規範，但仍要事先申請並經學校核准，而《教育人員任用條例》第34條規定，專任教育人員除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職，把老師課後時間完全鎖死。

全教總法務中心執行長林金財質疑，「我是跨區的補習，他跟他的本業一點關聯都沒有，那這樣子的部分，是不是還要再拘束他？」

國北教大學生陳同學說，「剛出社會的老師也有很多斜槓生活啊，就是你又不是只有一份工作，就可以去供給你的生活需求。」

呼籲廢除《教育人員任用條例》第34條，檢討中小學兼職規定，全教總建議改採「負面表列」管理，除非涉及教學利益衝突，比如在原校服務地區的補習班教課，否則無權限制教師發揮專長，獲取額外收入。