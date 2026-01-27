教長稱編3.3億 鍾東錦爭取經費增校增班

教育部長鄭英耀27日赴苗栗縣4所國小視察客語教學及校舍整建，縣長鍾東錦當面向鄭英耀爭取在頭份市、竹南鎮增設國中班數，以及新設國小、國中，希望教育部能正視頭份市及竹南鎮新生人口增加的事實，透過新校及新班容納增加的學生。鄭英耀表示，在新年度計畫中有編列3.3億元，希望能快速擴增教室，支持地方。

鄭英耀昨日上午視察苗栗市大同國小及苑裡鎮山腳國小，下午轉往竹南鎮照南國小及頭份市六合國小。鍾東錦因上午主持縣務會議等行程未能陪同，下午則全程陪鄭英耀赴竹南、頭份視察。

鍾東錦表示，目前最重要的是在竹南鎮及頭份市擴充教學空間，包括頭份國中新建30間教室，約需近4億元經費；照南國中學生數已爆滿，教室不蓋不行，也就是在竹南文中七的校地，需要35間教室；頭份市按照人口數及幼童成長速度，必須再增加1所國小，會在建國國中慈暉分校校地蓋新的小學，原規畫18間教室，但現在已經提高到35間教室。

鍾東錦當面向鄭英耀請託，因為現在時間很緊迫，不能讓學童們在很擁擠的環境中長大，這是迫在眉睫的問題，希望向部長報告後，請部長協助爭取。

針對鍾東錦所提教室不足問題，鄭英耀表示，因竹竹苗大矽谷計畫由行政院定調，所以在115年新政計畫中，會針對竹竹苗地區新增人口跟外移人口的增加，擴充就學上的班級教室；對於如何因應人口增加增建教室的問題，在新政計畫裡編有3.3億元預算，希望能夠快速協助地方增建一些教室，優先提供支持地方。