教長籲論文勿太重量化指標 重貢獻非發表小確幸

（中央社記者許秩維屏東22日電）國科會主委吳誠文今天表示，學術研究不能只算論文數，應重視貢獻度。教育部長鄭英耀也認為，論文發表不應太在意量化指標，若只在意數字，就會變成發表小確幸，貢獻度卻有限。

115年全國大專校院校長會議今天在屏東科技大學舉行，國家科學委員會主任委員吳誠文在專題演講中提到，學術研究不該只用數字管理、不能只算論文數，應該重視研究成果創新性和研究價值、影響力和貢獻度。

教育部長鄭英耀下午在記者會中提到，論文發表是在分享研究成果，不該從手段變成目的，所以不應太在意量化指標，如果只在意數字，就會變成發表小確幸，貢獻度卻有限；科研能量應轉化為對人才培育或社會產業有所貢獻，希望大學能將此規則放在心中，部分大學的升等指標已漸趨多元，例如納入研究、教學、服務等不同面向。

國立科技大學校院協會理事長、台灣科技大學校長顏家鈺指出，學校校長們都有在努力，但可能做得不是很徹底，因為目前的量化指標比較好評量，但社會貢獻很難衡量，以科大為例，可考慮將研究成果變成產品或技轉等方式，納入論文社會貢獻。

國立大學校院協會理事長、台灣大學校長陳文章表示，論文對學生來說是一種訓練，研究成果也可能對產業社會有幫助，因此不用太強調論文數量，而是要「質的精進」，世界大學排名也不是只關注論文量，而是重視論文影響力，論文品質提升後，在世界的影響力也會變深。

私立科技大學校院協進會、朝陽科技大學校長鄭道明認為，教育部很早就鼓勵學校，除了研究，可將技術、教學、服務等不同面向納入升等考量，讓標準從一元變多元；科大也樂見其成，很多老師都是拿業界題目來研究，既能培養學生實務能力，也能幫助業界解決問題。（編輯：張銘坤）1150122