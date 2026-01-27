教長訪視苗縣小學 期待苗栗總圖展現人文風采

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）教育部長鄭英耀今天訪視苗栗縣多所國小，關切校園軟硬體設施及本土語言學習成果，他指出，教育部去年核定補助苗栗縣總圖書館新建工程4.8億元，期待苗栗總圖展現在地人文風采。

鄭英耀偕同教育部團隊接連走訪苗栗縣苗栗市大同國小、苑裡鎮山腳國小，竹南鎮照南國小以及頭份市六合國小，實地了解本土語言教育推動、終身學習成果及校園環境安全改善情形。

鄭英耀訪視大同國小暨附設幼兒園，以客語向幼童打招呼、親切互動，肯定苗栗縣與中央攜手，積極推動本土、國家語言發展；接著參訪苑裡鎮山腳國小的苗栗縣樂齡學習示範中心，肯定該中心結合藺編工藝，成為長者培養興趣與延伸學習的重要場域。

鄭英耀表示，苗栗縣人文資源豐富，去年教育部核定補助苗栗縣總圖新建工程4.8億元，希望苗栗縣能有屬於自己的圖書總館，展現縣內許多特別的人文采風。

教育處長葉芯慧表示，苗栗縣總圖預定地為目前縣警局所在地，經費約需12億元，依中央規定最高可補助6萬元，教育部核定4.8億元，全案在縣警局遷離後即可推動施工，期盼2028年底能完工。

下午訪視照南國小、六合國小時，縣長鍾東錦到場陪同，特地就苗栗縣學校校舍興建經費，向鄭英耀提出補助需求,包括頭份國中教學大樓、照南國中文中七新建教學大樓及頭份文中三新設國小計畫,共計約16.6億餘元，期望教育部能能協助人口急速成長的頭份、竹南地區學生校舍新建經費需求。（編輯：林恕暉）1150127