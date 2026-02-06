教長靠寫書法紓解壓力 鼓勵自在揮毫不受限

（中央社記者陳至中台北6日電）教育部今天舉辦新春揮毫活動，部長鄭英耀表示，他平時會靠書法紓解壓力，鼓勵民眾在春節期間一同拿起毛筆，隨心所欲、不受限地體驗書法的樂趣。

鄭英耀今天邀請張炳煌等數十名書法家一同揮毫，他致詞時謙虛地說，他應該是在張教授（指張炳煌）旁磨墨，拿起毛筆都有一點「放肆」。

鄭英耀在擔任中山大學校長時，就常以書法作品贈送員工、訪賓。他表示，壓力大、鬱卒的時候，就會拿起毛筆紓解壓力，愉快的時候也會拿起毛筆。不過他強調，他並非書法家，純粹就是把毛筆當鋼筆、原子筆在寫，「永字八法」都不太會，屬於字面意義的「書法皆空」。

鄭英耀說，書法有其專業和基本功，但還是鼓勵普羅大眾在春節過年期間，隨心所欲、拿起毛筆來玩一玩。線條可以自由自在、隨心所欲不受限，不論寫了什麼、畫了什麼，都能獲得喜悅。

張炳煌表示，約37年前他就和當時內政部長許水德一同思考，如何將民俗文化與書法結合，當時就想到寫春聯，於是邀請書法家到全國各個地方揮毫、推廣。

張炳煌表示，書法是傳統文化非常重要的根，教育部尤其具備指標意義，期盼藉由活動告訴大眾，教育體系沒有忘記書法，未來每一年都能在教育部一同揮毫、歡度新年。（編輯：李錫璋）1150206