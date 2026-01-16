敞篷保時捷「掛點滴」跑山！IG曝車主「續命真相」 網全跪：太狂了

社會中心／綜合報導

近期，網路瘋傳一張「保時捷敞篷跑車」，於山路上奔馳時，車上卻掛著一袋點滴，讓眾人非常好奇。實際追蹤到該車主，他在IG（333sanwei）上發文「我的體力，來自輸液」，推測疑身體不適，但依舊要帶著愛車跑一圈，可見愛車愛到了極致。

網路瘋傳「保時捷敞篷跑車」跑山石，車上卻掛著一袋點滴。（圖／翻攝IG@333sanwei）

而車主也在IG解釋，自己並不是賣車的車商，從PO出的照片來看，可以看到很多重機與跑車，還有與車友聚會的畫面，應該是名愛車的發燒友，點滴影片曝光後，有網友評論車主有高顏值，直呼他真的「太狂了」，但也有網友提醒「還是要注意身體」。

據了解，從影片中可以看到，一台白色保時捷敞篷跑車，掛著「點滴」奔馳在山路上，車子內裝都是深紅色，車主穿著一身淺色休閒服，臉上戴著黑色口罩，一路駕車愉悅地跑山，目擊民眾見到「點滴」都非常好奇。另外，車主也PO出帶著愛車，征服屏東鵬灣、與車友到坪林、宜蘭礁溪的聚會。

