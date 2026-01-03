敞篷車衝武嶺追雪 帥氣代價：雪鍊刮花輪框

雪鍊業者指出，有些車的輪胎尺寸大，雪鍊容易偏移跑掉。（圖／東森新聞）





合歡山武嶺一早水氣不足，沒有下雪，反而出了大太陽，不過賞雪車潮仍擠爆台14甲線。山上氣溫只有零下1度，遊客身上穿了3、4件發熱衣禦寒，但也有年輕妹妹穿著短裙直說不會冷，就是要拍美照。也因為沒有下雪，車輛免裝雪鍊，不過網路上已經有業者發文，表示可以代裝、代拆雪鍊，而且山上、山下價格還有差異。

男子開著敞篷車衝上武嶺，車上音樂搭配滿山雪景，看起來相當帥氣，旁邊遊客都忍不住多看幾眼，副駕乘客也全程拿手機紀錄，但帥氣背後的代價，卻讓車主欲哭無淚。

輪圈全被刮花，車主PO網分享慘痛經驗，立刻釣出一票追雪車友留言，建議可以買巧拼地墊，剪成輪胎大小包覆，現在也有雪胎毯，不用擔心刮傷輪框，「輪框升級」成了現在流行的話題。

雪鍊業者指出，像跑車、改裝車，底盤較低，輪胎尺寸大，雪鍊容易偏移跑掉，並非業者裝得不好。有些車款太麻煩，業者甚至寧可不接這筆生意。有些車主不會裝也不會拆，網路上就有業者發文提供代拆服務。

雪鍊業者表示，一般扁平胎車款，會建議直接買斷雪鍊，不用租借。無論是網狀或傳統雪鍊，代拆價格兩輪300元，前提是完全沒動過，業者10秒就能拆完；但若車主自行嘗試拆卸卻卡住，最後需要業者收尾，一輪就得收500元。只要有需求，就會有買賣，雪季追雪一波接一波，民眾也要注意保暖。

《EBC東森新聞》記者詢問遊客穿著狀況，有人表示自己穿了3件，包括外套和發熱衣，直說太陽很大不會冷，穿短裙只是為了好看；也有遊客全身上下穿了3到4件發熱衣褲，再加外套，仍感覺寒冷。

武嶺亭一早溫度只有零下一度，有遊客穿了4件衣服，從頭到腳包緊緊，仍冷到發抖，但也有年輕女性穿著短裙，再冷也要拍美照，暖暖包多少派上用場。儘管山上出大太陽、沒有下雪，仍擋不住追雪的人潮與車潮。

