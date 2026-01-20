「敞篷」巴士啟航！ 屏東「奔FUN185」暢遊沿山公路

屏縣府盼將水門轉運站打造成為道之驛。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府長年推動沿山公路特色旅遊，近年的雙層巴士暢遊更是新興的亮點，今天「奔FUN185」雙層巴士踩線體驗活動，不僅實地走訪185縣道(沿山公路)，從有起伏的185縣道居高而下的景緻是令人豁然開朗，而出發點的水門轉運站展售中心也在「山采式」進駐後重生，為24日正式上路的雙層巴士觀光活動揭開序幕。

水門轉運站雖曾引進便利超商，但撤離後曾被議員質疑是「蚊子館」，屏縣府積極推動活化，其中就包括185縣道雙層巴士，今年的雙層巴士觀光活動將於1月24日啟航。

屏縣府交通旅遊處表示，雙層巴士不僅高視野，上方更是「敞篷」，沒有視線被阻攔的乘車體驗極為獨特，加上冬季屏東少雨且氣候溫和，更適合寒冷北部的民眾來南部出外踏青透透氣，並用不同的視角遍覽185縣道風光，還能以低碳方式認識沿線魅力，透過「奔FUN185」的遊程，將在地故事與產業、風景結合，邀請全國民眾新春期間到屏東深度體驗。

踩線活動邀請排灣族演唱組合「排灣女聲」同行，原住民的悠美歌聲在185沿線飄揚，交旅處指出，今年路線照舊分為南、北兩線，皆從「水門轉運站」出發，北線包括大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校及隘寮社區；南線則經屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區及銘泉生態休閒農場，南、北線均一票價每人200元，12歲以下兒童享優惠價100元。

交旅處強調，今年的雙層巴士請民眾下載「TBS臺北轉運站」的APP進行預約購票與查詢優惠，於1月24日至3月1日間除農曆除夕至初二不營運外，其餘國定假日及每週六、日均行駛，今年還特別推出「集章兌好禮」限定體驗，若將南、北線的指定站點集章後，即可於水門轉運站兌換精美小禮品，更多活動訊息可上縣府「屏東旅遊網」、「屏東GO交通」與「屏東GO好玩」社群粉專查詢，或下載「屏東GO好玩」APP，相關問題亦可撥打服務專線0277335888分機3226、3227、3228。

「奔FUN185」所搭乘的雙層「敞篷」巴士。(記者陳彥廷攝)

萬巒萬金營區前的綠色隧道，居高臨下的角度更顯綠意盎然。(記者陳彥廷攝)

全台最古老的天主堂萬金聖母聖殿。(記者陳彥廷攝)

屏東可可園區的前身原是天主教教堂。(記者陳彥廷攝)

屏東可可園區的前身原是天主教教堂，還可敲鐘。(記者陳彥廷攝)

沿線的鳳梨田。(記者陳彥廷攝)

沿山公路旁的景色壯麗。(記者陳彥廷攝)

沿山公路185縣道的兩旁景緻令人心曠神怡。(記者陳彥廷攝)

