「敢動布魯塞爾就抹平莫斯科！」 比利時防長撂重話 俄羅斯怒了

〔編譯陳成良／綜合報導〕比利時國防部長佛蘭肯(Theo Francken)警告，如果俄羅斯總統普廷決定攻擊布魯塞爾等任何一個北約(NATO)首都，「莫斯科將被從地圖上抹去」。此番言論立即引發俄羅斯方面的批評，譴責其言論挑釁且不負責任。

根據烏克蘭真理報引述比利時《晨報》(De Morgen)的專訪，佛蘭肯強調，西方國家絕不能讓自己被嚇倒。當被問及是否擔心普廷有一天會向布魯塞爾發射非核飛彈時，他做出了上述強硬回應。

佛蘭肯在專訪中表示：「不，(我不擔心)，因為那樣他將打擊到北約的心臟，而我們將會把莫斯科從地圖上抹去。」

對此，俄羅斯駐比利時大使館發表聲明，形容佛蘭肯的言論充滿「挑釁性」與「不負責任」。聲明中寫道：「佛蘭肯的冒險主義，令人遺憾地，正是歐洲『戰爭黨』中日益坐大的軍國主義變態的體現。」

儘管言詞強硬，佛蘭肯在訪談中也表示，他懷疑普廷是否真的敢向布魯塞爾發射飛彈。他真正的憂慮，在於「灰色地帶」的衝突劇本。他舉例說：「我更擔心的是灰色地帶的情景：『小綠人』在愛沙尼亞煽動講俄語的少數族裔，去對抗『納粹政權』。」(「小綠人」指穿著無標誌軍服的俄羅斯士兵或特工，他們出現在外國領土上執行秘密行動，以在不公開宣戰的情況下，破壞地區穩定或進行吞併。)

北約司令：堅定回應迫使俄國更謹慎

報導指出，俄羅斯已多次進行侵犯北約國家領空的挑釁。對此，北約歐洲盟軍最高統帥格林克維奇(Alexus Grynkewich)將軍先前曾表示，北約對俄羅斯在波蘭與愛沙尼亞侵犯領空行為的堅定回應，已迫使莫斯科的行動更加謹慎。

