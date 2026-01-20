敢吃嗎?台中名店路邊宰殺土虱魚 剁塊放水溝蓋

中部中心 ／ 中部綜合報導

有民眾目擊，台中一家老牌藥燉土虱，業者蹲在路邊水溝蓋旁，直接宰殺土虱，剁好切塊，就直接放在路上，還有血水，看起來相當不衛生。對此，業者回應，現在起不再自己殺魚，而是請人代殺送到店裡。而食安處表示，會前往了解作業情況，若有違反規定，將會要求改善。





敢吃嗎？台中名店路邊宰殺土虱魚 剁塊放水溝蓋超噁

土虱的魚肉塊 被剁成一塊又一塊就擺在馬路上 看起來相當不衛生。（圖／翻攝畫面）





黑色的補湯，還有超大塊的土虱，這是夜市常常出現的藥燉土虱，是台灣的平民小吃。但台中中區某夜市一間店家，竟然是這樣處理土虱，疑似員工蹲坐在地，把土虱的魚肉塊，剁成一塊一塊，放哪裡呢？網友說魚用髒到不行的水桶裝著，剁魚的地方，就在黑嚕嚕，看起來很多溝苔的水溝蓋上，地上還有血水，夾雜水溝青苔，完全驚呆嚇傻，真的是放在地上的"在地美食"，。

網友po文分享土虱就在路邊開宰的驚人照片。（圖／翻攝畫面）









這間攤販在夜市是老店，賣藥燉排骨湯還有土虱料理，接近傍晚業者開始備料，食材都放桌上，環境看起來也乾乾淨淨，業者說，之前確實有在地上殺魚，但現在沒了，改成代殺。環保局說，如果殺魚血水汙染路面或溝渠，最高可處6千罰鍰，食安處說，已經完成案件登錄，將前往店家稽查。夜市攤販，沒有工作環境整理好，直接在馬路上宰殺土虱，把魚塊全丟地上水溝蓋，衛生條件嚴重堪慮，嚇壞路過民眾，希望真的會改善。





